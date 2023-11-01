44歲天王周杰倫（周董）2015年和小他14歲昆凌結婚，生下2女1子，周董一家平時就相當有儀式感，每逢生日或重要節日常會安排特別活動，尤其遇到需要扮裝的西洋萬聖節，周杰倫全家常舉辦Cosplay派對，昨(10/31)周杰倫轉發老婆昆凌穿上被綠色外星人熊抱的氣球裝，自嘲：「會不會有人覺得我是後面那個外星人」。

周杰倫一家每逢萬聖節總會花招盡出，滿足Cosplay慾望裝扮好笑或當紅人物過節，先前還揪工作人員扮《阿達一族》過節，模樣相當傳神。昨昆凌和孩子們想出主題是外星人，個個巧扮成幽浮和外星人，笑翻粉絲，而昆凌穿上氣球裝，有如老背少的搞笑裝扮笑翻眾人，而周杰倫則賣關子，曬出草間彌生的南瓜作品，說自己其實也有扮裝，但不能說要保持神祕。

周杰倫否認今年扮昆凌背後的綠色外星人。（圖／翻攝自jaychou IG）

而周杰倫先前稱呼老婆為三寶媽遭網友罵翻，之後他滅火自虧：「送上大家一張三寶爸的帥照，哈哈」，高EQ平息戰火，昆凌第一時間雖翻了老公白眼，但今年母親節她也分享當了媽媽的心情，直說：「成為一個母親是一個改變人生的經驗，一條沒有回頭的路。但是隨著這個不可思議的旅程中每一步，我們成長、演變和發展新的觀點。觀看我們的孩子成長、學習和成為更好的自己。」

昆凌更表示，就算重新再來，她也不願意拿任何東西交換母親身分，相當享受目前的家庭生活，今年5月她受訪時也坦言自己無法當虎媽，如果想要生氣時會忍耐住，不會在孩子面前爆炸，想動怒時就自己關廁所獨處消化一下，也強調養育孩子時誇獎很重要，她跟孩子約好每天睡前要彼此誇獎對方一句話，才順利營造出家庭溫馨氛圍。