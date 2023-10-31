新北市樹林分局彭厝派出所，今天門口突然被一群人包圍，值班警員機警出門查看，發現是附近的幼兒園，因為萬聖節活動，提著南瓜袋沿路要糖果，幼童們看到警察出來，高喊：「警察叔叔，不給糖就搗蛋！」，警員直呼太可愛了，這不給不行啊！

幼兒園小朋友跟家長老師，與派出所警員合照。（警方提供）

今天（31日）萬聖節，樹林警分局彭厝派出所為響應轄內幼兒園舉辦的萬聖節活動，準備糖果、餅乾等小物歡迎小朋友討糖，對於從未踏進過派出所的小朋友而言機會難得，並穿上「反光背心、警便帽」與警察叔叔一起合影，畫面逗趣可愛，充滿溫馨氛圍。

警員拿出早就準備的糖果，發給小朋友們。（警方提供）

樹林警分局藉此活動機會向陪同的老師、家長們宣導，因應近期詐騙案件推陳出新，要慎防詐騙，以政策推展「新世代打擊詐欺策略行動」的四大面向：「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」及三減目標：「減少接觸、減少誤信、減少損害」，有效提醒參加萬聖節活動的老師和家長們「識詐」的意識，以全面降低詐騙案件發生。