日前一名網友在論壇Dcard發文表示穿著兔女郎裝與朋友在桃園萬聖城過節，途中被一位「羅姓藝人」詢問是否可以拍照，當下網友禮貌拒絕，不料幾分鐘後羅姓藝人又出現並拍照，挑釁說「這是公共場合」，有網友猜測羅姓藝人就是歌手羅百吉，對此羅百吉回應對方說法，否認指控。

根據《壹蘋新聞網》報導，羅百吉反駁是全家人出遊，怎麼可能當著家人的面偷拍「真的完全扭曲事實」。而羅百吉10月29日在個人facebook帳號上發布桃園萬聖城的相關貼文，同行的有老婆和家人，並未提到遭指控一事。10月30日一名網友在論壇Dcard提到自己穿著兔女郎裝和朋友去桃園萬聖節城，藝人羅某詢問她是否能拍照，她禮貌拒絕後繼續前進，大概3分鐘後羅某跑到女網友面前舉起手機拍照，並挑釁「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦」，羅某拍完後就跑走了，女網友表示「當下真的嚇傻了，委屈跟無奈的感覺湧上心頭」，她後來找警察報案，女警回答「是喔哈哈」，女網友嚴肅重申後警察才認真對待，並約時間到警局作筆錄。

針對女網友說法，桃園分局回應警員接獲當事人報案後，絕對沒有說出「是喔！哈哈」這類敷衍的用詞，而是立即詢問狀況後，用無線電通報周邊執勤同仁查尋，但搜尋未果，這類案件須由當事人提告才能受理，因此警方多次請當事人製作筆錄，但因為當事人當天有要事，一度未確定是否要提告，僅留下個人資料，約定時間到派出所製作筆錄，至於真相為何仍待釐清。

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