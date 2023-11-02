民進黨台南市議員朱正軒2日上午在台南市立殯儀館公祭場合，突遭無黨籍立委參選人李全教當眾以手臂勒住他脖子架住「你說我哪裡黑金？說給我聽！」怒斥近5分鐘，朱正軒下午前往鹽埕派出所提告妨害自由、傷害及恐嚇；李全教否認恐嚇，強調只是手臂搭肩，且當下只是要朱「不要一直抹黑我」，尊重他提告。

前南市議長李全教這次參選南市第四選區立委，對上民進黨爭取連任的林宜瑾，朱正軒是林宜瑾服務團隊的一員，也是林宜瑾子弟兵。朱正軒今上午跑公祭場合，遇上李全教突如其來的舉動，原本沒當一回事，但他「細思極恐」，「如果在公眾場合都能這樣暴力相向，沒人看到的地方，他會怎麼對我？」決定報警提告，下午也在市議會黨團辦公室舉行記者會，多名黨籍議員也到場為他打氣。

「我心生恐懼，而且事發在公祭場合，非常荒謬！」朱正軒說，民主社會的選舉敵對陣營難免有交鋒，遺憾的是，李全教今天對他大聲怒罵及肢體控制，他當下原本想反抗，但一旁是肅穆的公祭場合，喪家及前來公祭者都相當肅穆，他於是全程不動聲色，不想因此讓喪家感到不受尊重。

朱正軒說，李全教連在公開場合都能如此大膽對他施以肢體控制，若是在沒有人的場景之下，他要怎麼確保自己和家人的人身安全？他強調，過程中，李全教除了勒他脖子，控制他5分鐘期間，爆出許多粗暴言語及連番大聲喝斥，聲音大到告別式現場都聽得到，喝斥內容指責他「我哪裡黑金？你說給我聽！」「我哪有雙重涉賄？」

李全教陣營則回應，尊重朱正軒提告，但否認恐嚇，強調李全教是因面對朱多次公開抹黑、誹謗，今天巧遇才走過去搭其肩膀，即使有再多憤怒，也不可能對朱進行所謂恐嚇，「我是向他表示，我與他無冤無仇，為何要一而再、再而三的惡意抹黑」。

李全教也說，當時情況是他在現場公開詢問朱議員所指「雙重賄選是什麼？」、「我如何用金錢干預選舉」、「黑金的黑跟金所指的是什麼」，要朱不能含血噴人、無中生有，希望朱拿出證據。