台南火車站從2017年底啟動修復工程，原本預計2022年3月底完工，中間卻遇廠商施工破壞古蹟、修壞等情事，至今火車站外觀還以防塵布幕覆蓋，站內也多次出現漏水，站區工程圍籬層層阻隔，挨批猶如大型工地、像爛尾樓，台鐵局、文化部文資局等單位8日由立委林俊憲邀集會勘，承諾明年春節前美化門面，整體修復工程預計2026年6月完工。
「台南400」即將到來，這被視為台南盛事，但台南門面之一的台南火車站外觀屢招致像蓋了「遮羞布」、宛如大型工地等批評，林俊憲今天召集交通部政次胡湘麟，交通部台鐵局局長杜微，路政司專委魏瑜以及文化部文資局組長林炳耀，台南市副市長葉澤山，南市府交通局副局長熊萬銀等人一同到場會勘，林俊憲說，工程拖了6年沒修好，看起來形同爛尾樓，要求相關單位加速改善期程，還給台南一個典雅美觀門面。
台鐵局局長杜微表示，將分三階段進行改善工程，第一階段會先將車站既有鷹架、防塵網全數捲起，避免破落印象再現，這部分11月13日前就能完成，目前已協調工班準備進場。此外，內部候車大廳現有古蹟圖像帆布也會全面更新，預計11月30日完成；第二階段則將針對車站外圍美化，盡力降低工程帶來的雜亂感。
他提到，第三階段則是將外圍鷹架再加固，並新增附掛半透明浪板配合光雕，候車大廳展示牆也會再美化，預計11月完成設計、12月決標，一定會趕在明年2月台南舉辦2024台灣燈會前完成。
交通部政次胡湘麟表示，這項工程絕對不能再延宕，會要求台鐵局針對這次圍籬整修工程必須依期程進行，不許再跳票，此外，他也提到，今天實地走一回台南火車站，從裡看或從外看，門面一整排紐澤西護欄，乍看讓人感覺置身工地，希望台鐵局與交通局能討論改善，火車站是台南門面，不希望給人這種印象，尤其車站作為重要門戶，務必要符合台南城市意象。
葉澤山則表示，未來台南火車站投射光雕，可作為台南景點整修工程典範，希望這個載體也將集結藝術家，將施工工程圍籬設計得更具有城市意象，讓火車站裡外皆美。
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