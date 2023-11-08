立委林俊憲（右）8日邀集台鐵局等相關單位針對台南火車站古蹟修復工地景觀改善及交通環境優化提出解決之道。（曹婷婷攝）

台南火車站從2017年底啟動修復工程，原本預計2022年3月底完工，中間卻遇廠商施工破壞古蹟、修壞等情事，至今火車站外觀還以防塵布幕覆蓋，站內也多次出現漏水，站區工程圍籬層層阻隔，挨批猶如大型工地、像爛尾樓，台鐵局、文化部文資局等單位8日由立委林俊憲邀集會勘，承諾明年春節前美化門面，整體修復工程預計2026年6月完工。

「台南400」即將到來，這被視為台南盛事，但台南門面之一的台南火車站外觀屢招致像蓋了「遮羞布」、宛如大型工地等批評，林俊憲今天召集交通部政次胡湘麟，交通部台鐵局局長杜微，路政司專委魏瑜以及文化部文資局組長林炳耀，台南市副市長葉澤山，南市府交通局副局長熊萬銀等人一同到場會勘，林俊憲說，工程拖了6年沒修好，看起來形同爛尾樓，要求相關單位加速改善期程，還給台南一個典雅美觀門面。

台鐵局局長杜微表示，將分三階段進行改善工程，第一階段會先將車站既有鷹架、防塵網全數捲起，避免破落印象再現，這部分11月13日前就能完成，目前已協調工班準備進場。此外，內部候車大廳現有古蹟圖像帆布也會全面更新，預計11月30日完成；第二階段則將針對車站外圍美化，盡力降低工程帶來的雜亂感。

他提到，第三階段則是將外圍鷹架再加固，並新增附掛半透明浪板配合光雕，候車大廳展示牆也會再美化，預計11月完成設計、12月決標，一定會趕在明年2月台南舉辦2024台灣燈會前完成。

交通部政次胡湘麟表示，這項工程絕對不能再延宕，會要求台鐵局針對這次圍籬整修工程必須依期程進行，不許再跳票，此外，他也提到，今天實地走一回台南火車站，從裡看或從外看，門面一整排紐澤西護欄，乍看讓人感覺置身工地，希望台鐵局與交通局能討論改善，火車站是台南門面，不希望給人這種印象，尤其車站作為重要門戶，務必要符合台南城市意象。

葉澤山則表示，未來台南火車站投射光雕，可作為台南景點整修工程典範，希望這個載體也將集結藝術家，將施工工程圍籬設計得更具有城市意象，讓火車站裡外皆美。