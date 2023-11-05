2023年11月5日新北市／警方事後循線逮補12人到案並依法送辦，後續將持續追查其他涉案人員。（新北三重警分局提供／呂健豪新北傳真）

昨（4）日晚間在社群平台流傳2段影片，新北市三重警分局三重派出所遭20多名惡煞包圍，不僅車輛直接停在派出所外肆意名按喇叭，更有人不斷打吼要派出所內某位警員出來面對；對於這起事件，三重警方昨晚漏夜追查，目前已逮補12名嫌犯到案，依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌送辦，後續將追查其他涉案人。

影片拍下20多人在派出所外叫囂、怒罵，並指名某位警員出來面對，警方雖然出面制止，卻一時無法抵擋對方囂張氣焰，不但有人將紙屑垃圾派出所門口丟撒，更有人衝進派出所與警方發生拉扯，期間還有1名女子用手機錄影，痛罵警方「有牌流氓」。

對於這起事件，三重警方昨夜發出聲明，表示此案為4日凌晨3時許，警員獲報處理打架糾紛案件，在現場發現50歲翁姓男子與44歲妻子王姓女子互相咆哮拉扯，警員上前制止將雙方分開，遭到翁男抵抗警員制止行為，警方現場研判翁男已經酒醉且有傷人之餘，因此依職權將其帶回派出所保護管束，直到5時許才由家人帶回。

不料昨日晚間9時許，翁男竟揪眾前往派出所理論，並現場大聲咆哮，為避免現場人員情緒持續高漲而失控，警方立即制止相關行為，並在晚間10時許將眾人喝令驅散。

事後警方也針對聚眾行為蒐證，掌握相關人車資訊，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，漏夜在4小時內逮回12名滋事份子，除依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪送辦外，也持續追查其他涉案人員到案。

三重分局嚴正聲明，警方執法不容挑釁，任何挑戰法律之失序行為，警方一定追究到底，依法嚴辦。