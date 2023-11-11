台中市一名就讀國小五年級的林姓女童，上周三留校參加課後才藝班，下課後獨自徒步返家，卻不小心迷路了，熱心民眾發現女童面露愁容，趕緊將其帶到鄰近派出所求助，正巧遇到為人母的女警，溫柔暖心安撫女童，並通知其母親趕到派出所接人，平安結束一場小蘿莉迷航記。

中市警三分局健康派出所警員王怡千，上周三下午近4時許準備出勤時，看見熱心男子帶著1名女童表示，在附近健康公園人行道發現女童不知所措，上前關心得知她返家途中不小心迷路，因為本身是男生，小女孩對他充滿戒心，便帶著她來派出所求助，心思細膩又幹練的女警本身也是媽媽，立即展現母愛輕聲溫柔安撫眼前這位不安的女童。

警方表示，該名10歲林姓女童就讀國小五年級，平時爸爸媽媽都會親自到安親班接她下課，唯獨星期三要留校參加課後才藝班，因課程結束的時間爸媽都還沒下班，加上學校距離住家不遠，不料走著走著卻找不到回家的路，警員透過女童提供家長手機號碼，順利聯繫到女童媽媽，立即趕來派出所接回寶貝女兒。

警方呼籲，孩童活動力強，好奇心也強，往往較無危險警覺性，家長除訓練孩子養成獨立自主能力，也要教導他們如何保護自己，除了謹記家長的聯絡方式，也可為個性較為害羞的孩子準備寫有聯繫資訊的防走失小卡，以備不時之需，也籲請民眾若發現路上有疑似走失兒童，可先將兒童安置並撥打110請警方到場協助，以免發生危險。