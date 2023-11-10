台灣位處地震帶，為了強化災害發生後的收容安置應變，新北市社會局、消防局、三重區公、慈濟慈善事業基金會以及台灣大學今（10）日在慈濟三重靜思堂共同辦理「新北市災害協作中心避難收容演練」。

今天的演練模擬6.6級強震發生後，三重有2千多棟房屋倒塌，3萬多人需要收容安置，過程從災民報到，到食宿安排，甚至兒童的照顧、災民的心靈撫慰等，逐一進行演練。

消防局長李清安表示，新北市有山有海，人口多達400萬，萬一發生大規模災難，必須有足夠的收容安置場所，目前全市規劃設置586處，可收容36萬多人。

李清安感謝慈濟等民間單位的協助，不僅與市府合作培力3千位防災士，並同意將慈濟在新北市6處的園區和靜思堂作為災民收容所，運用慈濟既有的資源和志工人力，與市府合作，全力支援災民收容安置、物資調度及運補等。

社會局副局長吳淑芳表示，在演練過程中，發現慈濟做得非常徹底，不僅在寢區分為家庭區、男、女區衛浴均分開，還有兒童陪伴遊戲區，甚至心靈撫慰區還特地設立基督徒專屬區，以示尊重各宗教派別。她讚譽慈濟人真的是秉持上人「大劫難需養大慈悲」的精神，社會局推動安全、安心、安居三大政策，防災安全特居首要。

慈濟基金會災防組長劉秋伶表示，由於四大不調，以致天災人禍不斷發生，慈濟推動「安美家園」，首重安全，與市府政策不謀而合，配合政府全民災防意識，希望為防災、減災、避災盡份心力。