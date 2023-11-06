約20名惡煞在4日深夜不滿家屬遭警方保護管束，包圍新北市警局三重分局三重派出所咆哮、怒罵點名某名警員「出來面對」，甚至一度要衝入派出所理論，遭警方驅離後，並在4小時後逮回14名滋事者送辦，地檢署複訊後，將帶頭滋事的翁姓男子聲押禁見，父親15萬元、母親10萬元交保，且諭令翁姓夫妻每周須向三重分局偵查隊報到。

警方表示，本案緣於4日凌晨3時許的一起打架糾紛案，員警獲報到場，發現50歲翁姓男子與44歲王姓妻子互相咆哮拉扯，警員欲將2人分開，卻遭翁抵抗。

員警認為翁酒醉且有傷人之虞，因此將他帶回派出所「管束」，凌晨5時許才由家人帶回。當天深夜9時許，翁男的26歲兒子，與父母號召十餘名男子前往派出所門口叫囂，其中1輛車頭更直對派出所門口，猛按喇叭，眾人圍在派出所外叫囂，要求廖姓警員出來面對。警方試圖阻止，卻一時無法壓制對方囂張氣焰。

後又有1名男子，直接闖入派出所，雖遭攔阻，但與員警爆發拉扯衝突，另有名女子持手機錄影，不斷痛罵警方，期間也有其他男子疑似撕毀派出所外張貼的宣導告示，並將紙屑朝所內丟擲。過程被拍成2段影片，上傳到網路社群。所長為避免眾人情緒高漲而失控，喝令驅散，晚間10許將眾人驅離。

警方事後循線逮捕14人，昨天下午依聚眾妨害秩序、妨害公務罪嫌移送法辦，檢察官偵訊到深夜將近11時，依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌，將翁姓男子聲請羈押，翁男父親15萬元、母親10萬元交保，且諭令翁姓夫妻每周須向三重分局偵查隊報到。