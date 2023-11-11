聲明稿。（圖 / 三重警分局提供）

三重警分局長張國哲說明。（影片 / 劉詠韻翻攝）

新北三重派出所日前遭14名黑衣人包圍，不僅咆哮點名廖姓員警「出來面對」，更一度衝入派出所，離譜嗆聲畫面流出，引發社會嘩然。對此，三重警分局今天（11日）下午發布聲明表示，黃姓所長嚴重違反報告紀律，另在處置過程未當機立斷、強勢執法，引發民眾對警察執法威信產生疑慮，惹來負面觀感，核予記過一次，並調整職務。

對於三重所此次爭議事件，三重警分局今天下午3時許發布聲明指出，黃姓所長當日事發1小時22分後才通報分局長，回報內容偏誤不實，嚴重違反報告紀律；另在處置過程未當機立斷、強勢執法，引發民眾對警察執法威信產生疑慮，惹來負面觀感，核予記過一次，並調整職務。

另勤務指揮中心主任及執勤官員，未能掌握及督屬同步通報處置狀況，核有疏失，分別核予申誡一次及二次處分。

三重警分局追查還發現，二重派出所所長，與滋事分子不當接觸、知情不報，違反警察人員與特定對象接觸交往規定及報告紀律，併予記過一次，並調整職務。

回顧本案，三重警分局日前接獲一件打架糾紛案件，至現場發現50歲翁男與44歲妻子王女雙雙咆哮拉扯，廖姓員警見狀即刻上前將二人分開。翁男抵抗員警制止行為，廖員認為翁男已酒醉且有傷人之虞，依據警察職權行使法第19條施以保護管束，於當日5時許責由家人帶回，翁男晚間再揪眾至派出所喧鬧。

警方後續進行驅離，隨即於4小時內將14名滋事者逮捕歸案，待地檢署複訊後，主嫌翁男聲壓禁見，父母各25萬元交保，且諭令翁姓夫妻每周須向三重警分局偵查隊報到。

據了解，三重派出所黃姓所長為警大82期畢業，先前於新莊分局新樹所、三重分局中興橋所擔任所長，因工作認真、表現優異，於9月25日調任三重所所長，與同仁相處愉快、互動良好。據熟識同仁表示，該所長年輕有為、做事認真，幾乎以所為家，未料才到任40天就遇到這樣的狀況，如今高層要將這難得一遇的好長官調離，感到相當不捨無奈，紛紛為其打抱不平。