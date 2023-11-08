新北市中和區今天（8日）下午，很多民眾都有被空襲警報的警報聲嚇到，很多民眾紛紛出來查看，擔心是不是要開戰了，而經過查證後才發現，原來是派出所每日警報器試轉，誤觸海嘯警報才會這樣。

網友在PTT上發文詢問。（翻攝PTT）

中和區的民眾下午都被警報聲響嚇到，就有一名網友在《PTT》詢問，剛剛中和有空襲警報？大概持續1分鐘左右，本來以為是演習，但是又沒有收到簡訊，請問一下各位鄰居也有聽到嗎？

而網友看到發文，紛紛在底下留言表示：「我也在中和 剛剛有聽到」、「有人在放伍佰的歌」、「快逃啊啊啊啊啊啊」、「哇靠！大場面？」、「每次都是演習，沒有真的過吧」、「測試啦」、「房價要崩了」。

議員在臉書上幫民眾解惑。（翻攝議員張維倩臉書）

新北市議員張維倩在臉書發文表示，她接獲陳情立刻向中和分局了解，對此分局回應：「稍早警報器鳴響，為本所每日警報器試轉時誤觸海嘯警報，造成各位民眾恐慌及不便本所在此致歉並深刻檢討」。分局也表示，會加強所屬人員教育訓練，並虛心接受指導。