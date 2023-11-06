檢方依過失致死罪命諭令郭姓司機（左）20萬元交保。（吳佩蓉攝）

桃園市八德區環保志工5日搭遊覽車到宜蘭縣太平山旅遊，下山途中於鳩之澤溫泉附近意外翻覆，造成車上乘客1死39傷；運安會連夜到現場進行調查，肇事遊覽車在6日凌晨被拖至宜警三星分局前廣場暫置，48歲郭姓男司機上午製作筆錄完畢，依過失致死罪移送檢方偵辦，下午訊後檢方諭知20萬元交保。

警方表示，遊覽車由宜專一線5.3KM太平山往英士方向行駛，因腳剎車失靈無法減速，情急之下拉手剎車也無法停止，因此車輛先撞擊左側護欄，再撞右側山壁後翻覆於車道上，造成39人輕重傷，駕駛郭男經呼氣酒精檢測，無酒精反應，肇事原因仍要進一步調查。

肇事遊覽車在6日凌晨被拖至宜警三星分局前廣場暫置。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

而運安會結束調查時已入夜12時，肇事車輛於今日凌晨2時30分用大型拖吊車拖下山，48歲郭姓司機今日上午做完筆錄後，警方依過失致死罪移送宜檢，檢察官借用成功派出所開臨時庭，諭令郭姓司機20萬元交保，檢察官也前往博愛醫院太平間針對死亡的郭女進行相驗，讓家屬可以把遺體提領回桃園。