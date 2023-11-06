宜蘭地檢署6日下午於三星分局勘驗肇事車輛。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

遊覽車5日在太平山森林遊樂區發生翻車事故，造成1死39傷，宜蘭地檢署6日下午於三星分局勘驗肇事車輛，質疑遊覽車在事發前2、3個彎道就進入失速狀態，在看過行車紀錄器後表示，車輛應該是先翻車再撞護欄，這部份和司機說法不同，有待釐清。

車速不斷加快！太平山遊覽車翻覆 檢質疑司機說法

肇事遊覽車今凌晨拖到三星分局停車場暫置，宜檢檢察官郭欣怡到場勘驗並表示，車上有2台行車紀錄器，但影像有中斷不完整，遊覽車疑似先翻車後撞護欄，再往前推移，由於剎車燈一直亮著，懷疑可能剎車使用不當過猛，接下來將確認剎車是否原本就機械故障，或是人為操作導致剎車失靈。

郭欣怡說，遊覽車翻覆前，車速原本2、30公里，一直加速到4、50公里以上，這中間可能還在打檔，速度越來越快，但無法確定失速時間多長，大約行駛2、3個彎道，故目前無法確定車子出現什麼狀況，必須調閱2個行車紀錄器畫面一併解讀。

她接著指出，車頭實際擦撞方式跟司機說法有出入，左側是完好的，顯然不是最先擦撞處，右側則在擦撞前就傾倒在地上磨了，且受重傷的乘客幾乎坐右側，將持續做確認；另針對前後剎車部分，會再請公路總局檢驗剎車是否失靈。