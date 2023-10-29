可愛的貓咪人見人愛，癱瘓或病痛毛孩往往乏人問津，高雄市三多商圈「金秋條貓的部屋」闆娘「呆媽」因目睹一隻貓咪在市場遭斷腳而無比心痛，自家經營的貓旅館為此轉型成殘貓中途之家，並結合咖啡廳形式，讓大眾能與毛孩親密互動，更期盼這些小天使們能在愛與關懷中度過「快樂喵生」。

據了解，「呆媽」具有醫療背景，自2019年開始經營貓咪旅館，並「順便」照料奶貓，後又擔任貓咪中途，幫忙「奶大」發育未完全的幼小奶貓，將貓咪照顧得頭好壯壯後再幫忙找尋歸宿，現在也結合安寧服務，讓重病老貓也有棲息之處。

呆媽對癱貓的照料費盡苦心，天天替牠們擠屎尿，讓傷殘貓咪也能有尊嚴的展開未來生活。（圖／宋岱融攝）

「印象深刻的救援例子之一，是雙腳被砍斷的『豪哥』。」呆媽眼眶泛紅表示，豪哥過去生活在市場內，因脾氣溫和、長相呆萌而深受市場攤販和居民喜歡，附近民眾總會陪吃陪玩，儼然是市場寵兒，一把殘忍的刀卻完全毀滅豪哥的幸福生活。

呆媽哽咽指出，醫師初步診斷推測豪哥的傷口切割面平整，疑似遭遇砍傷，因此市場居民推論，有不肖人士以虐貓為樂，在某日深夜誘捕親人的豪哥，並用刀刃割斷其後腿，讓牠從此半身不遂，只能拖著下半身行走，豪哥也因此完全失去對人類的信任，而她則在因緣際會下接手照顧，她看著豪哥「生人勿近」的模樣心疼不已，也就此擔起「癱貓守護者」的重責大任，陸續有人將癱貓轉託給她，「金秋條」也逐漸成了收容殘貓的中途之家。

「其實只要牠們不放棄，也能活的很健康。」呆媽表示，她多年來經手20多隻癱貓，目前收編了需要天天替牠們擠便便擠尿液的4隻癱貓和另外5隻傷貓，從天生殘疾到遭人為施虐的貓咪她都不放棄，只要貓咪堅持，她就會傾心盡力救護到底，殘缺生命也因她的溫暖變得更加豐盈。

呆媽提到，近年來也有許多殘貓恢復到正常毛孩生活，如在車禍中慘遭重擊而失去雙眼的賓士貓「安安」，即使無法重見光明，但「安安」彷彿開啟心靈之眼，身體的殘疾完全不妨礙牠上竄下跳、來去自如，個性更是親人可愛，她也因此相信「生命自有出路」，人類可以成為這些生命的推手。

只要貓咪堅持活下去，呆媽就傾心盡力救護到底，殘缺生命也因她的溫暖變得更加盈滿。（圖／宋岱融攝）

更多 CTWANT 報導