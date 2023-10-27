新竹市驚傳有貓遭分屍案件，浪愛傳遞協會理事長邵柏虎在臉書上指出，東南街附近有1隻橘貓被分成3段，中間身體部分不見，讓路過外送員路過看到受到很大驚嚇，目前已通知新竹市動保所並報警處理；據了解，經動保所至派出所調閱監視器後，初步研判貓咪疑是被1隻以上流浪狗咬死。

邵柏虎在臉書上指出，27日早上他有民眾向他表示，東南街住戶門口靠近轉角邊上，有一隻小橘貓疑似被切成3段切口很平整，說現場只剩一顆頭跟下半身，中間身體部分不見，外送員路過雖沒看到血跡但心有餘悸，噁心到直接去嘔吐，直呼「真的很殘忍」。

邵柏虎也聯絡新竹市動保所並報警處理，他也表示，由於案發地點，接近上次灑釘子跟毒物的頂竹圍公園旁邊，盼相關單位調查盡早破案，才不會讓周遭居民們覺得環境很危險，連帶小朋友出門都感到恐慌。

新竹市動保所表示，目前還在收集相關事證，初步透過監視器畫面，幾種可能性都有，雖尚未排除人為，有看到流浪狗攻擊貓咪的畫面，研判應是被流浪狗咬死，詳細情況確認後會再對外說明。