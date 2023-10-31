國民黨新竹市黨部主委李縉穎2000年因違紀參選新北市第十選區立委，致黨提名的林金結落選，因此遭國民黨開除黨籍，2021年以「同舟計畫」回復黨籍，去年接任竹市黨部主委。國民黨這次再度提名李縉穎昔日對手林金結參選該區立委，李縉穎也在該區掛出看板支持林金結，營造團結氣氛。

李縉穎在臉書發文指出，這段時間，陸續有朋友問，這次會支持昔日對手林金結議員嗎？他說，謝謝大家過去的支持，這次選舉，他願意全力支持林金結議員擔任土城、三峽的立法委員，來為鄉親服務與發聲。

李縉穎表示，4年前他做為倡議者，提出了「0-6歲國家養」、「土城三峽科技廊帶」等的概念，希望用新的政策思維來幫助國家未來的發展。4年後的今天，他依然是一名倡議者，主張在野應該團結一致促成政黨輪替。

李縉穎也指出，在昨天跨黨派政黨協商中，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲共同提出推動憲政改革，民主再深化，這個合作首先會在國會席次上來達成，以雙方席次最大化為目標。

他也說，2024大選是一個契機，一個改變的開始，可以由下而上做起，一起創造幸福美好的國家願景，也期盼在野陣營的整合，能以「民意為共識」早日實現，第一步已經踏出在國會合作上，雙方相互支援，為更好的台灣一起打拼。