「新竹市立棒球場新建統包工程」與新竹市「園道五地下停車場興建工程」，均採無梁版設計，為了日後使用上的安全，並評估地上承載重量與使用項目規範，新竹市議會6日要求新竹市政府工務處、交通處作專案報告，要確保未來檢核、施工及後續使用上的限制與建議。

議長許修睿表示，新竹市立棒球場新建統包工程與新竹市園道五地下停車場興建工程等兩項竹市重大地下停車場工程，其都是採用無梁版設計，由於兩工程都是地下停車場的天花板，地上分別是棒球場與綠地公園，包括其可載承重量、使用規範、安全系數等，都要明確規定，該限制人數就要限制人數。

他說，地上的重量包括人數、置放的設施甚至回填土方的重量、防震系數、使用年限等都要精算，市府必須有明確的使用規定與辦法，以免幾年過去之後，包括執政者輪替、承辦人更換，都能保有操作規定與使用辦法，做好安全第一的準備。

有議員也指出，一般無梁版設計，其耐震性能和抗剪強度較差，雖原始版本的結構計算書經台北市土木技師公會審核符合結構安全，但府方如何確定現場施工及完成後會達到其法定的結構設計強度。

另有議員表示，無梁版結構系統的承重和耐震性較不佳，那棒球場工程在停車場樓板選擇無梁版結構系統的主要原因為何？無梁版設計整體成本較傳統版梁系統又為何？若後續排水不良的問題無法解決，乃至積淹水情況產生，則此情況下有相對應的載重設定是否也需要納入評估，後續施工期間也須考量工程車返覆的臨時載重增加的問題，以上面向也仍請市府審慎評估。

還有議員指出，原覆土承重計算不僅與實際施工不符，也不符合體育署對專業棒球場的覆土深度規範。

工務處則表示，無梁版結構系統，可提供更高的樓層淨高、設備安裝快便捷、施工簡便且相對降低施工期程，且因無梁版結構系統底面平整，可藉由工法調整減少模板施工費用，近年不少工程採用，如新竹市立棒球場的地下停車場部分即採用無梁版結構系統。

工務處強調，市立棒球場原覆土承重計算為30公分，後續市府發現覆土高程65公分超出原先設計值，已請統包商重新進行承重計算；統包商專任技師重算後，認為棒球場現狀承重結構尚符。

惟針對結構及承重分析，後續市府仍要求廠商提請第三公正單位核實審查，確認其安全無虞；如廠商無法提出第三公正單位之簽證文件，市府將要求廠商盡速提出移除計畫並經專案管理廠商審核以盡速作球場減載。

交通處也說明，鄰近馬偕醫院的園道五地下停車場雖外觀為無梁版，但其實際結構形式為「框架結構」，是指通過版、梁、柱連接構築，由版及梁承載垂直重力作用及部分水平方向作用力（如：地震、風力）後，梁再將承受的荷重分散轉移至柱子及基礎，與無梁版結構差異在無梁版係直接用柱頭支撐，包括版和柱帽。

將版直接支承在牆和柱上，不設定梁的版，故在柱支撐處會產生過大剪力，而使版造成貫穿的情況，園道五地下停車場則無此項隱憂，建議無梁版應在柱與版之間加置剪力接頭或柱帽來防止這種現象，所加之柱帽其角度應控制在45度以內。

園道五停車場上方設計，已作覆土設計減載，後續將按照新設計深度執行覆土，且不會在上方施做任何公園大型設施建設，以保障地下停車場之結構安全性。