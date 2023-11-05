阮厚爵說，我們要選一個有是非的領導者，唯一支持侯友宜，立委支持阮厚爵，讓彰化縣全壘打。（吳建輝攝）

彰化縣立委第一選區國民黨立委參選人阮厚爵，5日在和美鎮舉辦侯友宜、阮厚爵聯合競選總部成立大會，吸引近千名支持者到場。（吳建輝攝）

彰化縣立委第一選區國民黨立委參選人阮厚爵，5日在和美鎮舉辦侯友宜、阮厚爵聯合競選總部成立大會，吸引近千名支持者到場，侯友宜彰化競選總部主委、縣長王惠美，黨部主委謝衣鳳等人到場，阮厚爵說，我們要選一個有是非的領導者，總統支持侯友宜，立委支持阮厚爵，讓彰化立委全壘打。

明年總統立委選戰倒數70天，國民黨彰化第一個立委跟總統的聯合競選總部選在第一選區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉），也就是彰化縣長王惠美的本命區，國民黨推出前和美鎮長阮厚爵，對決民進黨籍陳秀寳，雙方針對「晶鼎焚化爐」激烈攻防。

王惠美致詞時表示，今天看到很多鄉親站出來她很感動，也代表我們的鄉親渴望改變，過去民進黨執政各種缺，缺蛋、缺疫苗、缺快篩試劑，政府如果沒辦法給民眾安定的生活，只想賺錢，太多不公不義的事情要人民怎麼吞下去。

王惠美說，她擔任侯友宜彰化競選主委，呼籲鄉親要選一個有是非的領導者，她舉例五股垃圾山侯友宜只用一屆就將其整頓完成，變成大公園，只有侯友宜辦得到，總統就選侯友宜，立委要選阮厚爵，選自己的總統，讓彰化立委全壘打。

阮厚爵曾任彰化縣議員、和美鎮長，叔叔是前彰化縣長阮剛猛，地方實力雄厚；陳秀寳曾任三屆縣議員，父親為前立委陳進丁，雙方針對「晶鼎焚化爐」互有攻防，砲火猛烈，選戰拚得火熱。