「新政治提款機」人裝道具今晚7點參加萬聖大遊行時準時，多名臉譜人圍在一旁，其中1人還不時抽菸。（陳育賢）

「新政治提款機」人裝道具今晚7點參加萬聖大遊行時準時，多名臉譜人圍在一旁，其中1人還不時抽菸。（陳育賢）

「新政治提款機」人裝道具今晚7點參加萬聖大遊行時準時，多名臉譜人圍在一旁，其中1人還不時抽菸，最後被警方帶回盤查。（陳育賢）

提款機的出現也引發部分遊行民眾的不滿，大遊行展開前幾分鐘，有民眾拉著「請不要用報復的心態，毀掉孩子期待的活動」白布條。（陳育賢攝）

新竹市政府28日晚間舉辦萬聖節變妝大遊行，日前引發話題的「新政治提款機」人裝道具今晚7點果然準時出現在影像博物館，不過，其全程都有8名臉畫八家將臉譜的不明男子團團圍住，其中1名男子不斷抽菸且不聽勸導，最後遭警方帶回盤查身分。

新竹市小朋友最期待的萬聖節變妝大遊行今晚7點登場，路線自市府廣場出發，沿中正路、東門城、護城河行走，最後回到市府，總長雖不到1公里，但活動吸引數千親子參加，整個市府、東門城周邊都是變妝人群，相當熱鬧。

不過，日前以「新政治提款機」紙箱造型在新竹棒球場、市府、寡婦樓舊址、關埔國小等地「出沒」的自動提款機人裝道具，因其在提款機上頭寫上「加班做公益」、「一起回捐公積金」，提款螢幕則標有「快速提款類別」有新竹棒球場、任重道遠、都是前市府的錯、例如啊！例如、土城早安等，藉此諷刺市長高虹安，立即在新竹市政壇、網路引發廣泛討論。

而新政治提款機日前也預告將會參加萬聖大遊行，讓警方如臨大敵，深怕稍有不慎，可能引發政治議題操作，引爆雙方支持者衝突，甚至傳出市府可能會驅離提款機。

市長高虹安今晚稍早受訪說，今晚不論任何政治色彩的人都可以參加，只要不要影響到遊行跟孩子們的權益與安全，大家都可以發揮創意，但如果有影響安全或發生衝突，市警局也已做好面對陳抗的處置與準備，希望大家放心、安心的來享受萬聖大遊行。

不過，新政治提款機今晚7點出現在遊行路線途中的影像博物館前，隨即就有8名臉畫八家將臉譜的不明男子出現在旁邊，之後還團團將提款機圍住，似要阻擋其去路，不少孩子原本想跟提款機合影、要糖果都受阻。

其中1名臉譜男子簡短表示，他們是認同提款機的政治理念，因此自動前來參加，沒有別的意思。

但之後不論提款機想去哪裡，臉譜人都緊跟在旁，其中1人甚至大部分時間都站在提款機前，還不時抽菸，引發一旁家長不滿，但該男子仍依然故我，提款機最後是在民進黨市議員楊玲宜、陳建名、綠黨劉祟顯的協助下，才得以順利移動。而該名抽菸男子最後是因不聽警方勸阻熄菸，且警方懷疑其是未成年因而將其帶回盤查。

不過，提款機的出現，也引發遊行民眾的不滿，大遊行展開前幾分鐘，甚至有民眾拉著「請不要用報復的心態，毀掉孩子期待的活動」白布條，過程中也有人大喊「政治滾出去」，所幸並沒有發生進一步衝突。

楊玲宜氣憤表示，過去市府政舉辦的萬聖大遊行，大家都可以妝扮成自己喜歡的樣子前來參加，但現在新竹市變成了「高譚市」（漫畫蝙蝠俠中虛構的城市），變成被惡勢力圍剿，扮1台提款機有什麼錯？實在讓人遺憾。