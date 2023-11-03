新竹市政府文化局代理局長李欣耀3日赴議會說明新竹市藝文高地最新進度。（王惠慧攝）

新竹市斥資24億元打造藝文高地，但兒童探索館、國際展演中心2大工程，皆因履約爭議，市府與廠商解約、停工，工程延宕停擺至今。市府文化局3日赴市議會專案報告最新進度，兒探館重啟設計監造目標年底重新發包，展演中心則預計明年初設計監造重新發包。

藝文高地位於新竹市公道五路周邊，主要包括兒探館、展演中心及新竹文創館3大工程，新竹文創館採ROT模式，由康波有限公司得標投資，目前工程進度約21％，預計2025年完工營運。但反觀國際展演中心新建工程、兒童探索館工程皆因進度落後等履約爭議解約，後續進度引發關注。

市府文化局代理局長李欣耀2日赴議會說明最新進度，兒探館目前監造單位修正提送第4版中途結算書，正由專案管理單位審查，中途結算作業今年底審查完成，重啟設計監造案2度流標經檢討後，預計本月將第3次上網公告，目標今年底設計監造重新發包，明年完成工程介面處理、規畫基本設計。

至於目前僅完成地下二樓地板結構的國際展演中心，李欣耀則說，今年陸續辦理中途結算作業，第4次招標預計11月7日開標，之後將同步進行規畫設計監造招標前置作業，目標明年初設計監造重新發包、營造工程明年底決標。

民進黨市議員陳建名說，高虹安市府對於重大公共建設沒有亮眼規畫，但過往有許多建設爭取到中央經費，盼文化局要多著力，讓兒探館和國際展演中心按期程推進，不要像關埔國小、新竹幼兒園停擺，趕緊完成招摽才能符合市民期待。

國民黨市議員吳旭豐則說，兩案設計監造廠商都跟新竹棒球場相關，希望市府檢討廠商問題，而市府提到建蔽率和容積率較少，那當初為何會通過？至於追加預算，只要能把工程做得更好，都不應該被侷限，但市府要提出合理的理由。

市議員林彥甫認為，市府辦理解約中途結算時，應將廠商延宕所造成市府的額外損失一併納入計算，在重啟國際展演中心設計監造招標前，應廣泛徵詢藝文團體的實際需求，並調整空間規劃，為避免6.7億元的中央補助款被收回，市府應積極爭取延長保留期限。

李欣耀則回應，中途結算目前看來不會再付給兒探館廠商任何款項，國際展演中心則在結算中，一定會從嚴結算，就算要給付也會跟相關法制單位討論後再決定，而座席、舞台等設計，以及引進民間資源協作等，當初是受限於預算，未來會再討論，是否可能細部調整。

而中央補助款部分，李欣耀也說，市府有跟交通部、文化部保持聯繫，都能了解延宕問題出在廠商而非市府，前瞻款項是否能保留也會持續協調；他也說，疫情以來工料雙漲，招標有多變數，為順利決標，市府也會討論並調整，貼近市場行情，盼提高廠商投標信心。