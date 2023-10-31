今天是西洋的萬聖節，高雄市府教育局到中崙非營利幼兒園舉辦萬聖節活動，局長謝文斌化身魔法師與孩童互動，並教導如何勤洗手，防範腸病毒入侵。

教育局表示，市府28日首次舉辦「萬聖節大遊行」活動的熱鬧氛圍，高雄市中崙非營利幼兒園也於萬聖節當天設計了「中崙寶貝奇幻大冒險」活動，讓孩子體驗異國文化的不同，活動內容安排奇幻大冒險關卡，有天羅地網我不怕、奇幻恐怖箱、蜘蛛追追追、妖怪對對碰、鬼臉疊疊樂、藉由這樣的活動安排激發孩子的創意裝扮也可以認識不同的多元文化。

局長化身魔法師，再中崙幼兒園陪伴孩童嬉鬧，並示範如何正確洗手「濕、搓、沖、捧、擦」，與孩童一同洗手對抗腸病毒。教育局也持續加強督導學校能夠落實各項防疫作為，讓所有學童都能在安全健康的環境中快樂學習。

教育局表示，鑑於腸病毒傳染力強，提醒家長外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，執行洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手五時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，校園落實環境清潔消毒，親師生共同防範腸病毒流行。