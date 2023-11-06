高雄市府攜手周邊縣市政府成立淨零學院6日揭牌，蔡英文總統（左4）出席說，淨零轉型是要從教育開始，要讓台灣盡早達成2050淨零碳排目標。（任義宇攝）

淨零學院設在高軟園區新創大樓6日揭牌，攜手18所大專院校各領域師資，預計每年培育1600位標準證照人才，與2000位產業專才，打造淨零生態圈。（任義宇攝）

高雄市府結合周邊縣市政府、產業，成立全國首座實體淨零學院，今天下午於高軟新創大樓揭牌，蔡英文總統出席主持時說，淨零轉型是要從教育開始，深入到能源使用、生活、社會，讓台灣盡早達成2050淨零碳排目標。

淨零學院揭牌儀式由蔡英文總統主持，高雄市長陳其邁、臺南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、衛福部長薛瑞元、及18所大學校長、產業代表皆出席見證，高雄市議會今天更由議長康裕成率17位各黨派議員前往上課。

蔡英文致詞表示，2050淨零轉型已成全球共識，台灣也在今年2月公布氣候變遷因應法，8月也到高雄為碳權交易所揭牌，這次成立淨零學院，希望各縣市與中央一起努力推動淨零轉型，從教育和人才培育開始，讓台灣擁有穩健基礎，讓淨零觀念深入日常能源使用、生活、社會，讓台灣盡早達成2050淨零碳排目標。

蔡英文也提到，南臺灣擁有包含鋼鐵、石化、電子等高耗能產業，在國際上會面臨各式碳費、與國際公約減碳壓力，而落實淨零需要從能源、製造、金融財政、環保等多面向推動，政府已逐步完善淨零政策層面部屬，高雄日前也成立淨零產業大聯盟，未來將與淨零學院攜手，加速相關人才培育，從各方面建立起碳管理觀念。

陳其邁也說，淨零轉型不只中央要做，更要從地方落實到各行各業，高雄擁有產業多元，碳排放量佔據全國20％約5700多萬噸，透過成立淨零學院，並與TUV、BSI、DNV等認證機構合作，從技術、認證等各方面，協助產業接軌國際市場，更透露各局處官員今起要開始上課，深入為推動淨零努力。

高市府環保局長張瑞琿說明，淨零學院掌握淨零商機，依照產業需求，規畫包含碳盤查系統、低碳產品、循環經濟、碳權交易、綠色金融等各式課程結合18所大專院校各領域師資，預計每年培育1600位標準證照人才，與2000位產業專才，打造淨零生態圈。