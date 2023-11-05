社團法人中華民國身障棒壘球協會秉持「每個孩子都是天使」理念，今天在高雄市岡山棒壘球場舉辦第四屆「天使盃」棒球體驗賽，讓這群特殊的孩子們在安全又專業的場地體驗棒球的樂趣，教育局副局長吳文靜、台鋼球星藍寅倫、李欣穎與陳飛霖等人到場參與，力挺運動平權。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

社團法人中華民國身障棒壘球協會秉持「每個孩子都是天使」理念，今天在高雄市岡山棒壘球場舉辦第四屆「天使盃」棒球體驗賽，讓這群特殊的孩子們在安全又專業的場地體驗棒球的樂趣，教育局副局長吳文靜、台鋼球星藍寅倫、李欣穎與陳飛霖等人到場參與，力挺運動平權。

此次的參賽隊伍共有6隊，包括希望小太陽隊、高雄特殊教育學校紅不讓棒球隊、楠梓特殊教育學校小英雄棒球隊、成功打擊棒球隊、仁武特殊教育學校好棒棒棒球隊、阿偉適應體育等，同時也以大人帶小孩共同參與活動，讓社會重視弱勢孩童權益。

中華民國身障棒壘球協會創始人潘瑋杰表示，自2019年在高雄立德棒球場舉辦首屆天使盃，以多屆成人「出口盃多元族群棒球賽」，均是希望將經驗扎根。「平權」聽起來很遙遠，所以從小培養起孩子們的觀念，就不再是個目標，而是達標。

副局長吳文靜表示，「愛無歧視」的觀念應從兒童時期就開始培養，天使盃集合眾人「善」的力量，鼓勵孩子並培養自信心，讓不一樣的聲音有相同的平台，感受社會的愛與關心無所不在，相信透過市府與民間力量的共同努力，能讓高雄市社福照護更為完善。

高雄市大崗山國際青年商會是本屆天使盃主辦單位之一，亦在球場外舉辦熱鬧的公益園遊會；分會長陳皇仁表示，青商會在球場外舉辦熱鬧的公益園遊會，球場內由身障棒協負責賽事安排與選手招待，感謝大家一起攜手打造專屬於身障孩子的夢想舞台。