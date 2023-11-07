美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平投入自由市場後，與洛杉磯天使隊的優先議約期已於今天結束，可跟美國國內外的球團展開協商。而他的動向預料將成為大聯盟總經理會議的焦點。

日本放送協會（NHK）報導，成為自由球員的大谷，在台灣時間11月2日晚間至11月7日上午6時只能跟原本所屬的天使隊交涉，但過了優先議約期後各球團便可以跟大谷協商，進入正式的「爭奪戰」。

而天使隊也在今天宣布已向大谷提出1年約2050萬美元的「合格報價」（QO）。「合格報價」是根據大聯盟當年年薪排名前125位球員的平均值定出的規定金額。

不過大谷今年年薪3000萬美元，接受這個報價的可能性極低，若拒絕接受天使隊的「合格報價」並跟其他球團簽約，天使隊則可以獲得選秀指名權作為補償。

而大谷必須在台灣時間11月15日上午前，決定是否接受「合格報價」。

根據大聯盟的勞資協議，收到「合格報價」的選手可以聽取其他球團的評估後，決定是否接受「合格報價」。若拒絕了報價，則不受到時間限制可跟其他球團簽約。

不過，球員即使拒絕「合格報價」，仍可以跟原本所屬的球團簽訂為期數年的合約。像是紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge）曾於2022年拒絕洋基隊的「合格報價」後，跟球團簽下9年3.6億美元（約新台幣110億元）肥約。

據報導，大谷有望簽訂大聯盟史上最豐厚的5億美元合約（約新台幣162億元）。他的動向預料也將成為大聯盟總經理會議的焦點。大聯盟總經理會議將於台灣時間11月8日起在亞利桑那州召開3天。

日本經濟新聞報導，根據大聯盟官網，「合格報價」制度2012年起上路之後，124名球員中僅13人接受了「合格報價」。

儘管天使總經理米納希安（Perry Minasian）從球季開始就稱「我們非常喜歡大谷」，不過天使已跟陣中的明星球員楚勞特（Mike Trout）、倫登（Anthony Rendon）簽訂了大型合約，若再以優渥條件留下大谷，則會推升天使隊的總年薪。

而且天使已經連續9年未打入季後賽，若再跟其他選手簽下大型合約則會擠壓補充其他戰力的資金，能否滿足大谷奪勝的願望也變得不明朗。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1121107