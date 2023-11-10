在美國亞利桑那州召開的大聯盟總管會議，由於多人出現不適症狀，決定提前中止行程。

根據《運動畫刊》報導，約300位參加會議的人員中，有30多人都在當地時間9日凌晨出現了嘔吐、腹瀉等症狀，初步認為是食物中毒導致。大聯盟已經要求下塌飯店的工作人員戴上口罩和手套，各隊也將提供疾病報告，以便響尾蛇隊醫追蹤病情。

但當晚出現症狀的人越來越多，其中包含未使用餐點的人員，已經確定為某種病毒所引起的傳染病，大聯盟發言人立即通知30支球隊提前結束最後一天（10日）的會議，以限制人員接觸。當天媒體室並未開放使用，一大早也有球團代表陸續退房，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示自己沒事，但球團內有幾個人身體不舒服。

總管會議將30支球隊聚集在一起，與媒體會面交代補強細節，或是和其他球隊針對自由球員、交易談判展開密談，是為未來幾個月的計畫奠定基礎的時機。下一回所有30支球隊齊聚一堂將會是12月3日舉行的冬季會議，規模將比總管會議還要大得多。