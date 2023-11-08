紐約洋基今年無緣季後賽，球迷怒抓戰犯，總管凱許曼承受大量砲火，8日他在總管會議駁斥外界批評：「他ｘ的我認為我們很棒，我以整個團隊為榮。」凱許曼還解釋自己的選人眼光沒問題，包括常被批評的外野重砲賈羅（Joey Gallo）與先發投手葛瑞（Sonny Gray）。

凱許曼說：「賈羅離開之後，是誰接收他的？兩支季後賽球隊。葛瑞現在更是賽揚獎的入圍者之一。」賈羅在洋基只打了140場，打擊率是悲慘的0.159，去年他被道奇接收，今年效力雙城。賈羅生涯打擊率不滿兩成，但他上壘率很高，也很會敲全壘打，本季在雙城就敲了21轟。

葛瑞的情況更是極端，他在運動家、紅人、雙城都有好表現，單單在洋基兩個球季最糟，今年在雙城每9局僅被敲0.4轟是聯盟最佳，入圍美聯賽揚獎。另外還有去年被洋基出清的先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）本季中途轉至遊騎兵，助隊摘下世界大賽冠軍。

凱許曼否認洋基只是「分析驅動」的球隊，「我們是美東球隊裡分析團隊編制最小的，當然數據分析是很重要的，我想每一支球隊都會做，但說我們只用分析來做指引，那完全是胡扯。」同區的金鶯重建成功也讓洋基球迷更加不滿凱許曼，金鶯只花了不到洋基一半的團薪，執行副總裁兼總管艾利亞斯（Mike Elias）也獲選美聯年度最佳總管。