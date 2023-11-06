前大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）10月初宣告下台，他帶領史上最貴的職業棒球隊（加上豪華稅突破3億美元），但是只拿到75勝87負無緣季後賽，大都會提前1季與他解約。當時就傳出修瓦特有興趣前往天使掌兵，因為天使總教練內文（Phil Nevin）晚他1天也被炒了。大聯盟記者John Morosi報導修瓦特已被列入天使新帥的最終候選名單。

天使因為陣中有大谷翔平，成為各界關注的球隊，然而大谷連續3季繳出MVP等級的表現，還是無法幫助天使隊谷底翻身。天使老闆錢也花了，教練也換了，球隊也不賣了，結果連續兩年拿到一模一樣的悲慘戰績（73勝89負）。如果天使還想簽回大谷，必然得好好整治一番才能挽回大谷的信任。

今年67歲的修瓦特獲得過4次年度最佳總教練（包括去年），執教22個球季累積1727勝1665負（洋基、響尾蛇、遊騎兵、金鶯、大都會），雖沒拿過總冠軍，但是能力和資歷鮮有人敵，台灣左投陳偉殷當年也是在他的帶領下投出好成績（金鶯時期）。

天使是很難帶的球隊，曾幫助小熊打破魔咒的冠軍教頭麥登（Joe Maddon）也救不回天使。顯然修瓦特願意接受這個挑戰，不過總管米納西安（Perry Minasian）自己只剩1年合約，修瓦特這時候接任總教練恐怕也做不長。