OFFICIAL: the Angels have hired Ron Washington as the Club’s manager. pic.twitter.com/NGWV6X10PW — Los Angeles Angels (@Angels) November 8, 2023

天使總教練職位懸缺已久，9日終於定案了，將以兩年合約聘請前遊騎兵教頭華盛頓（Ron Washington）為新任總教練，也是自2018年賽季索西亞（Mike Scioscia）離開後，球隊第4任總教練。

71歲的華盛頓執教遊騎兵長達8個賽季，共取得664勝611負，曾在2010、2011年連續兩個球季幫助遊騎兵打進世界大賽，但分別輸給了巨人和紅雀無緣封王。2014年賽季中被開除後，華盛頓再也沒有擔任過總教練，過去7個賽季則在勇士擔綱三壘指導教練。

隨著總教練人選已經確定，天使將著手打造明年賽季球員名單，二刀流好手大谷翔平成為自由球員，如果無法留下他，不少人猜測明星強打「神鱒」卓奧特（Mike Trout）可能會被交易。大谷和神鱒被公認為賽場上最頂尖的兩名球員，但他們一起共事的6個賽季，從來沒有在季後賽中亮相，神鱒生涯只打進過季後賽1次。

目前尚未決定新任總教練的球隊分別為太空人、釀酒人和教士，3支隊伍都是近年來多次進入季後賽的強隊。前太空人教頭貝克（Dusty Baker）決定退休，康索（Craig Counsell）離開釀酒人加盟同個分區的小熊，原本執教教士的馬文（Bob Melvin）也跳槽到巨人。