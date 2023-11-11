守護者二壘手吉曼奈茲。（美聯社）

11日大聯盟白金手套獎得主揭曉，分別由守護者二壘手吉曼奈茲（Andres Gimenez）以及教士右外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）奪下，兩人都是首度獲獎。白金手套獎從2011年開始頒發，從各聯盟該年度金手套獲獎選手中，選出最佳防守球員，由球迷投票表決。

25歲的吉曼奈茲自2020年縮水賽季出道，隔年1月大都會把林鐸（Francisco Lindor）交易入隊，吉曼奈茲就被當成交易籌碼送出，因為羅薩里歐（Amed Rosario）坐鎮游擊緣故，吉曼奈茲守位逐漸轉往二壘，去年迎來首次完整賽季，展現固若金湯的防守，連續兩季奪得二壘金手套。

小塔提斯因為受傷加上使用禁藥被抓包，缺席去年整個賽季，由於教士簽下明星游擊手波格茲（Xander Bogaerts），內野守備表現不佳的小塔提斯改以右外野手身分重新登場，並展現驚人身體素質，在進階防守數據DRS、OAA方面，取得+27、+9的優質內容，12次外野助殺並列全大聯盟第3。

另外連續6年稱霸國聯白金手套獎的紅雀三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado），但隨著落選金手套獎，紀錄也跟著中斷，但6次獲獎仍是史上之最。紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）也曾4度奪獎。