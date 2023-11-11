大都會猛將「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）似乎可以平安度過這個冬天了，新上任的棒球部總裁史蒂恩斯（David Stearns）重申無意賣掉阿隆索，經紀人波拉斯（Scott Boras）說：「我們的北極熊不會進入合約冬眠。」阿隆索續約還在談判中，他明年打完就會成為自由球員，這種情況如果沒續約肯定會被賣掉。

波拉斯是最厲害的經紀人，他通常會建議客戶投入自由市場爭取最大合約，這次是阿隆索想要留在大都會，他希望先與大都會尋求提前續約。總裁史蒂恩斯說：「我們很幸運能擁有他，我期待他新球季的表現，我也不打算預測未來。」大都會暫時不會雇用新總管，這些球員合約直接由總裁負責。

阿隆索2016年選秀加入大都會，首季就以53轟改寫菜鳥紀錄，勇奪國聯新人王，去年40轟131打點（國聯打點王）。今年他打擊率跌至生涯新低0.217，陷入長時間低潮，不過還是繳出46轟118打點，靠著長打能力讓攻擊指數維持在0.821。

大都會季中貼錢賣出薛爾瑟（Max Scherzer）、韋藍德（Justin Verlander）兩位最高薪投手，如今日本投手山本由伸即將挑戰大聯盟，只有45天談判時間，大都會預備全力爭搶，山本被看好挑戰2億美元大關。