大谷翔平最有可能的新東家似乎仍是洛杉磯道奇，道奇每年都能打季後賽（2013年至今未缺席），但是不擅長打決戰，僅在2020年縮水球季拿了冠軍。看來道奇與大谷可以各取所需，道奇今年季後賽一場都沒贏，大谷則是一場季後賽都沒打過，投打二刀流的大谷在季後賽的系列賽決戰預期可以發揮極大戰力。

美媒《The Athletic》記者Ken Rosenthal分析，「我仍相信道奇最有機會買到大谷，道奇需要大谷，當然很多球隊都需要他，但是道奇有這個條件。」大谷直到2025年之前都無法投球，不過道奇有雄厚的財力可以補進先發投手，也可以滿足大谷的爭冠目標。陣中除了兩位MVP等級戰將貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）的合約較長，球團在2025年之後的薪資空間就會充裕許多。

ESPN記者Alden Gonzalez認為大谷的新東家可以縮小範圍到10支隊伍：天使、道奇、巨人、紅襪、小熊、大都會、洋基、水手、遊騎兵、藍鳥。其中他也認為是道奇最有可能，因為道奇一直對大谷很有興趣，巨人隊同樣在找尋招牌球星，他們也不樂見大谷被同區的勁敵簽走。紅襪其實看不出有砸錢的準備，只是外界傳言大谷對波士頓有興趣，因為他剛與當地一個贊助商簽代言合約。至於洋基總是會在各個球員的轉隊傳言出現，即使他們常常最後是什麼都沒做。