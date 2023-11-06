山本由伸準備進入大聯盟。（美聯社資料照）

日職強投山本由伸打完日本大賽之後準備挑戰美國大聯盟，他是3度獲選澤村賞的最強日本投手，在大聯盟自由市場排名高居第2，僅次於大谷翔平。現在效力大都會的日籍投手千賀滉大試圖向球團高層力薦山本，希望把山本帶到大都會來聯手！

大都會砸錢組成雙王牌薛爾瑟（Max Scherzer）、韋藍德（Justin Verlander），未料兩人表現不如預期，反倒是千賀滉大躍升為球隊的王牌投手，首季繳出12勝7敗、自責分率2.98的佳績，也是大都會唯一入選全明星賽的球員。

美國記者Will Sammon報導，千賀向大都會高層表達希望山本入隊，而且山本也頗有意願加盟大市場球隊。先前最高薪的日本投手是加盟洋基的田中將大，在洋基災難性的傷兵魔咒之中，田中是隊上極少數每年穩健出賽的先發輪值。

儘管日職與大聯盟是不同等級的環境，但是山本怪物般的成績（連續兩年投手5冠王、連續3年投手3冠王）最近又在日本大賽1分完投勝，今年才25歲，大聯盟球探早已肯定他的實力，被看好簽下6年至7年的肥約。大都會同時在爭取大谷翔平，傳言老闆科恩（Steve Cohen）願意砸錢加入搶人大戰，大谷在2024年無法投球，但是大都會可以等，他們計畫2025年才會回到爭冠模式。