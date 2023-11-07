帶領釀酒人走進全盛期的總教練康索（Craig Counsell）在合約結束後成為多隊爭搶的目標，結果是芝加哥小熊7日宣布簽下康索！大聯盟記者報導，康索合約總值5年4000萬美元（新台幣12.8億），成為史上最高薪的職棒總教練。小熊將於下周正式召開加盟記者會。

釀酒人至今未拿過世界大賽冠軍，在康索時代之前他們僅4次打進季後賽。康索在釀酒人掌兵9個球季，3度在國聯中區封王，5次打進季後賽，累積707勝625敗。簡言之，康索是釀酒人隊史最成功的總教練。

康索跳槽一事令釀酒人與球迷十分錯愕，他是當地密爾瓦基的孩子，這是他首度執教其他球隊，而且還是同區的強敵小熊。外界預測康索可能的落腳處是紐約大都會，也沒有傳出小熊打算雇用他的消息。

釀酒人王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes）說：「完全出人意料，我們全隊和球迷一樣驚訝。」另一位投手伍德洛夫（Brandon Woodruff）說：「我沒想到會是小熊。但是仔細一想，這還是有點道理的。」

小熊原本的總教練羅斯（David Ross）同時遭到開除，球團聲明表示這是一個艱難的決定，並感謝羅斯這4個球季的貢獻（只在2020年縮水球季打進季後賽）。這同樣令人震驚，因為小熊老闆不久前才公開支持過羅斯。