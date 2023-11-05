隨著自由市場重新開放，大聯盟各隊也開始積極進行軍備競賽，近年戰績欠佳的老虎5日宣布以小聯盟右投赫魯伯（Blake Holub），向釀酒人換得外野手坎納（Mark Canha）。老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）對坎納給出高評價，「他是一台上壘機器，每晚登上打擊區前都會制訂好計劃。」

34歲的坎納效力大聯盟9個賽季，是球壇著名的「萬磁王」，連續6年單季挨了雙位數以上的觸身球，也讓他雖然生涯打擊率2成50並不特別亮眼，但上壘率來到3成5水準。坎納今年在大都會及釀酒人共出賽139場比賽，繳出2成62打擊率、11轟和62分打點。上壘能力深受哈里斯肯定。

老虎今年勝率儘管不及5成，但比起近幾年有所進步，球隊也決定在下賽季拚一把，目前老虎主戰外野手卡本特（Kerry Carpenter）、格林（Riley Greene）、梅斗斯（Parker Meadows）和巴杜（Akil Baddoo）清一色都是左打，預計對方派出左投手時，坎納會優先被考慮，也可接下米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）退休後的主力DH空缺。

坎納下個賽季是1150萬美元的球隊選擇權（200萬美元買斷權），老虎預計將會行使。釀酒人得到的赫魯伯是2021年選秀會第15輪新秀，25歲的他今年在高階1A和1A一共出賽48場，拿下6勝4敗、3.03自責分率，下個賽季有望從2A起步。