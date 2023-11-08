氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(8)日起至週五(10日)白天東北季風減弱、「秋老虎」再臨，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，又是「晝暖夜涼」、日夜溫差大的天氣；清晨中南部易有「輻射霧」、近午防紫外線、早出晚歸要調整衣著。今日各地區氣溫：北部19至31度、中部18至33度、南部20至34度、東部19至31度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五傍晚起鋒面掠過、另一波規模較大、水氣較多的東北季風逐漸南下，影響達4天之久，為入秋以來最強一波，但離「大陸冷氣團」的強度、仍有段差距。北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降，週六(11日)起北台整天偏涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫亦略降。下週一(13日)晚及週二(14日)的早晚，氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，全台平地的最低溫則可降至15度以下。
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