秋老虎天氣持續，今天各地晴朗穩定，清晨受輻射冷卻影響，最低溫在花蓮16.8度，白天高溫回升到34度，日夜溫差相當大。下周一（6日）傍晚東北季風南下，北部及東半部轉為有雨天氣，北台灣越晚越涼，下周二（7日）白天只剩23、24度，整天感受濕涼。下周五（10日）又有另一波東北季風南下，強度更強。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至下周一下午仍是秋老虎天氣型態，各地白天高溫約在33、34度，清晨輻射冷卻作用，低溫約17度至19度，日夜溫差大。今各地氣溫：北部18至33度、中部19至33度、南部19至33度、東部17至34度。

氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，下周一下半天微弱鋒面通過台灣北部海面，隨後東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫降幅約4至8度；降雨部分，桃園以北及東半部降雨機率提高，其中東北部降雨最為顯著，其他地區較為局部且零星，新竹以南則維持為多雲到晴。

粉專表示，下周五另一波東北季風增強，強度會比下周一這波還強，提醒民眾留意天氣變化。