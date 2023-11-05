由於鋒面通過台灣北部海面、東北季風增強，明（6）日下半天北東水氣增，東北部地區有局部較大雨勢，桃園以北、東部及東南部也將轉為有局部短暫雨。氣象署表示，周三、周四（8日、9日）回暖、天氣穩定，不過周五（10日）下半天東北季風再度增強，隔天北部、東半部明顯轉涼。

氣象署指出，明天上半天雲量開始增多，下半天鋒面通過台灣北部海面，東北季風隨之增強，迎風面的北東水氣增，東北部地區降雨有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區也將轉為有局部短暫雨，新竹以南則為多雲到晴；溫度方面，各地清晨低溫為22至24度，白天中南部高溫仍有31、32度，北部及東半部高溫29、30度，日夜溫差大。

氣象署分析未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二（7日）東北季風影響，北部、東北部及東部整日稍涼，高溫略降，東半部有局部短暫雨，桃園以北地區為局部短暫雨後多雲，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周三、周四東北季風減弱，環境逐漸轉為偏東風，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

周五東北季風再度增強，北部及東北部天氣稍轉涼；周六、下周日（11日、12日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，迎風面水氣稍增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨 。