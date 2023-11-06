由於東北季風影響，明（7）日東半部有局部短暫雨，東北部雨勢較明顯，大台北地區也有零星短暫雨，白天後水氣減少，東半部降雨機率降低，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，周五（10日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部轉為局部短暫雨，下半天北部、東北部開始轉涼，下周一北台灣低溫有機會降至20度以下。
氣象署指出，明天清晨前迎風面水氣仍多，東半部有局部短暫雨，其中東北部的雨勢有機會較為明顯，大台北地區也有零星短暫雨，白天之後水氣減少，東半部降雨機率降低，雨區範圍更為局部，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
溫度方面，桃園以北及宜蘭、花蓮整天稍涼，高溫約23至25度，其他地區白天仍溫暖微熱，高溫可以來到27至31度，至於各地低溫約21到24度，中南部日夜溫差仍大。
氣象署說明，周三、周四（8日、9日）東北季風減弱，各地多雲到晴、溫暖偏熱，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨；周五鋒面通過及東北季風增強，白天各地溫暖偏熱，下半天北部及東半部地區轉為局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，山區有零星短暫陣雨。
周六至下周一（11日至13日）東北季風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；北部及東北部天氣稍涼，北台灣低溫有機會逐漸降至20度以下。
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