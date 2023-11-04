這幾天高溫都在30度以上，讓人忍不住想開冷氣，台電教民眾2個簡單撇步省電對抗秋老虎，首先應該打開家中窗戶讓空氣對流，如果還是覺得熱，可以搭配電風扇或循環扇，讓涼爽空氣引進室內，會涼得更快。

「台電電力粉絲團」發文表示，秋天日夜溫差大，白天室內溫度很高，如果窗戶緊閉很容易悶熱，所以當室內溫度高於室外時，記得打開窗戶讓空氣對流，就能讓室內降溫更舒爽。

粉專說，如果打開窗戶還是覺得熱，可以搭配電風扇或循環扇，促進室內外空氣對流，將涼爽空氣引進室內，就會更涼快。