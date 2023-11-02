竹聯幫旭仁會施姓成員以「保本保息」投資房地產等話術吸金，2019年至今吸金4800萬餘元。檢警查出施男等人為取信民眾，還成立行銷公司「孫字兵法行銷策略」洗評價，驚人的是，根據公開資料，該公司去年還接下台電台北市區營運處標案，替台電辦理「電動車充電示範場開幕儀式」，連經濟部長王美花都曾出席。警方甚至在其手機通訊軟體中發現，他們自認比「1450更高級」、「所以叫網軍1950」，讓網友看了傻眼。

根據《中時新聞網》報導，檢警調查這間疑似由旭仁會成員成立營運的行銷公司，竟在去年2月9日以94萬餘元接下台電台北市區營業處「電動車充電示範場開幕儀式」標案，並以第一次契約變更另拿決標13萬餘元，加起來共107萬餘元的標案。驚人的是，根據公開資料，該公司去年還接下台電台北市區營運處標案，替台電辦理「電動車充電示範場開幕儀式」，連經濟部長王美花都曾出席。

根據《自由時報》報導，警方查出，「無雙」在不少網路社團中「好評如潮」，但留下這些評論的網軍大多來自「孫字兵法策略行銷有限公司」。警方發現這「無雙」、「孫字兵法」這兩間公司的負責人王男、李男都是人頭，實際上幕後影武者是施男。原來施男為了讓被害人深信不疑，成立網軍透過「孫字兵法」公司，專門在網路上對「無雙」衝流量、留好評，讓民眾以為遇上千載難逢的投資機會，進而紛紛砸錢投資。

警方甚至在其手機通訊軟體中發現，他們自認比「1450更高級」、「所以叫網軍1950」。還在臉書發文感謝經濟部長王美花，令人看了傻眼。

「笑死，詐騙集團＋黑道成立的網軍公司感謝王美花，不愧是民主詐騙！」粉專「政客爽」今(2日)在臉書發文附圖直呼「好神奇，這樣的公司接了台電百萬標案，還在官方臉書宣傳『負責企劃與執行台電公司的活動』。超越1450，自豪是1950，哈哈哈哈哈哈哈！」，網友也熱議不斷。