中油董事長李順欽今天表示，中油今年至10月累計虧損新台幣153億元，因第4季為天然氣使用旺季，價格將維持相對高檔，加上中油肩負政策任務，持續吸收油價以穩定物價，預估全年將虧損300億元。

立法院經濟委員會今天審查台灣中油、台灣自來水的預算報告，經濟部長王美花與中油董事長李順欽等人列席並備質詢。

多位立委在會中關切中油虧損情形，民進黨立委陳明文表示，中油去年稅前虧損逾2000億元；和俄烏戰爭爆發初期相比，近期國際油價已從高檔回落，中油原本今年預估淨利約1.79億元。

李順欽表示，去年因俄烏戰爭推升油價高漲、國際油價每桶為99美元，今年油價預估回落至84.5美元，不過中油為了穩定物價持續配合政策吸收，截至10月虧損約153億元，預估今年度虧損300億元，無法達到預算淨利1.79億元目標。

李順欽表示，油價調整須配合亞鄰最低價機制，日本、韓國大量補貼油價，吸收汽柴油以穩定物價亦造成中油負擔。

王美花強調，桶裝瓦斯方面，為了照顧中小企業，中油也吸收一部分成本。

相較於台電明年獲1000億元增資，立委也關切中油是否有機會獲得增資，王美花表示，中油最大的股東為政府，加上中油天然氣是賣給台電，如何讓2家公司穩健經營至關重要，目前113年並無編列中油增資預算，後續會視實際情況考量。

李順欽會後受訪表示，3月天然氣開始走跌之後，不過10月以巴衝突爆發後，價格小幅上升，一般而言第4季為天然氣旺季，預估價格維持相對高檔；截至10月份，中油在汽柴油已吸收127億元、天然氣吸收200多億元等，到年底會持續吸收。