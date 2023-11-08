「sell-in」策略指的是廠商將產品賣給分銷商。

愛迪達表示，目前庫存水位年減23%，為48.5億歐元（約51.8億美元），下降速度略超出公司原先計畫。

該運動用品巨頭在10月中旬發布初估財報，並上修全年財測。其第三季以歐元計營收初估年減6%，為60億歐元，排除匯率影響後，營收年增1%，毛利率提高0.2個百分點，至49.3%。

因Yeezy鞋款庫存去化的情況優於預期，愛迪達上修全年財測，為三個月來第2度調整。該公司最新預估今年營業虧損約1億歐元（1.06億美元），較7月預估的全年虧損4.5億歐元大幅縮小。排除匯率因素後，全年營收估將下滑低個位數百分比，跌幅小於先前預估的中間個位數百分比。

根據稍早前公布的詳細財報，其第三季營收和毛利率與10月發布的初估值一致。營運利益為4.09億歐元，稅前盈餘為3.26億歐元。

鞋類營收成長6%，而服裝類營收下滑6%。

經匯率調整後，北美地區營收年減8.8%，而歐洲、中東和非洲地區營收年增近2%，大中華區營收成長5.7%。

持有愛迪達股票的Janus Henderson投資組合經理Robert Schramm-Fuchs表示，與Nike相比，愛迪達的競爭地位正在改善。之前的管理高層將自家門市與網站擺第一，而今年元旦才上任的執行長Bjorn Gulden則將重點放在強化與批發商之間的關係，「愛迪達需要贏回貨架空間，我認為他們有合適的產品做到這點」。