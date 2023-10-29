由於東北季風持續影響，明（30）日桃園以北及東半部地區仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，南部山區偶有短暫雨。氣象署表示，本周前兩天都受東北季風影響，周三（11月1日）起東北季風減弱，天氣又會變得暖熱。

氣象署指出，明天迎風面桃園以北及東半部仍雲多、有短暫雨，東北部地區雨勢較明顯，其他地區多雲到晴，南部山區偶有短暫雨，午後其他山區也可能有短暫陣雨；溫度方面，北部及東半部高溫約26至28度，其他地區因雲量較少，高溫可達29、30度，日夜溫差仍較大。

氣象署分析未來天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署說明，周二（31日）東北季風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，南部山區仍有局部短暫陣雨、其他山區於午後亦有短暫陣雨出現；周三東北季風減弱，降雨範圍縮小，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周四至下周日（2日至5日）天氣更加穩定，各地為多雲到晴，僅東半部地區及基隆北海岸、恆春半島零星雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；期間各地高溫可達28至30度，但清晨低溫約20至23度，日夜溫差大。