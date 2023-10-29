期待已久的出遊假期即將到來，興沖沖準備出門卻發現外頭下起了雨，遊興頓減；抵達目的地準備大玩特玩竟遇傾盆大雨，一家老小關在飯店房間內殺時間，意興闌珊，搞不好還會吵嘴。瑞典一家旅行業者推出雨天退費保證方案，只要天氣預報雨況符合門檻，客戶當天就能獲得補償，立即挽救心情。

英國《每日郵報》26日報導，瑞典途易（TUI Sweden）旅行社最近推出「天氣保證」（weather guarantee）方案，消費者預訂行程時可以選擇加購這項保證，費用根據天氣服務業者Sensible Weather提供飯店所在地天氣預報而有所不同，預計降雨量每小時1.5毫米以上而且持續至少2小時，退款保證即自動成立。消費者當天就會獲得補償金，退款金額取決於購買行程的費用總額。

北歐途易航空（TUI Nordic）商務總經理瑟班（Tommy Serban）說：「我們影響不了目的地的天氣，有了這項保證，就算下雨，我們的客戶也能度過愉快的假期。」他說，退款會立即撥付，客戶可以馬上用於其他適合雨天的活動，例如購物、參觀博物館。適用對象是透過途易預定特選目的地組合行程的客戶，雨天退款保證選項今年10月起生效。

不過，「天氣保證」並非瑞典這家旅行社的創舉，早有前例。西班牙飯店渡假村業者「伊比利之星」（Iberostar Hotels & Resorts）2007年就開始提供「好天氣保證」（Good Weather Guarantee），顧客入住期間每逢1個雨天就可多住1晚。