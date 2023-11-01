許多民眾住飯店退房時會帶走茶包、沐浴乳等備品，旅遊專家Kashlee Kucheran則表示，她一定會帶走拖鞋及浴帽，由於經常搭飛機，包包裡都會放飯店附的拖鞋，隨時更換相當方便；另外浴帽能用來打包鞋子，以免鞋底接觸到行李箱內的其他物品，網友看了直呼「太聰明了！」

Kashlee Kucheran曾在IG發布影片表示，她通常會從飯店帶走拖鞋及浴帽，並隨時放在包包裡，搭飛機想脫鞋子又怕踩在地上太髒，就可以換上拖鞋，不但舒服又乾淨。

至於浴帽，Kashlee Kucheran建議民眾可以將飯店的浴帽當成「鞋袋」，鞋子先用浴帽包起來再放入行李箱，就不用擔心鞋底接觸到其他物品。

許多網友看了都讚「很棒的建議」、「浴帽這招聰明」、「超厲害的想法，從來沒有這樣用過，下次一定要試！」也有人表示會拿走飯店所有免費的東西，「房務員也是將它們丟掉，這些東西搞不好在最後關頭派上用場。」