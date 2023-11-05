展場現場每日11點和下午1點會有片鵝「食」境秀，提供片鵝給民眾搶鮮吃。(新板希爾頓酒店提供)

業者搬出滿額體驗人體鈔票機活動，現場消費單筆滿1萬元就能體驗抓鈔機，有機會抓到免費住宿券、500元抵用券等好禮。(台北新板希爾頓酒店提供)

「力麗觀光」每日中午12點搶購限量福袋」，展場獨賣3300元起，福袋內含聯合住宿券等多項好禮。(陳韻萍攝)

愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」5日將現身吉祥物大遊行。(ITF台北國際旅展提供)

ITF台北國際旅展昨(4)日適逢周六，整日入場人次突破10萬人，今(5)日進入第3天，遇到周日，預料將湧入可觀的參展人潮。除了便宜機票、超值的旅遊行程、各式住宿券、餐券、票券外，實體旅展有不少「現場限定」的好康，像是片鵝秀、展場限定超優惠價、主題表演等，讓民眾邊逛邊吃好料、拿好康。

【星級飯店片鵝食境秀 人體抓鈔機吸人潮】

台北新板希爾頓酒店館內榮獲「2023年兩岸十大金獎」的「青雅」中餐廳，祭出下殺47折的「嫣紅4人品鵝券」，每張優惠價4599元，是原價的47折優惠。可享「青雅」年銷量2000隻的超人氣「嫣紅燒鵝」，4人套餐內含５樣鵝料理，搭配獨創「九宮格盤」共81種吃法。

現場每日11點和下午1點會有片鵝「食」境秀，提供片鵝給民眾搶鮮吃。為了刺激買氣，更搬出滿額體驗人體鈔票機活動，現場消費單筆滿1萬元就能體驗抓鈔機，以此類推，有機會抓到免費住宿券、500元抵用券、「悅市集」自助餐券及各樣品牌好禮。

【自助餐券快閃優惠999元 限量福袋送住宿券】

日系飯店JR東日本大飯店台北於旅展期間，推出現場限時優惠誘客，其中最大亮點是館內高人氣的鉑麗安自助餐廳餐券快閃優惠價999元，比原價足足便宜了629元，每年都掀起民眾搶購風潮。旅展每日上午10點、下午3點每個場次限量100名，每人限購2張。旅展現場消費滿8000元加贈JR EAST PASS 2000元抵用券，可用於搭乘日本JR新幹線遨遊日本東北、長野等地區。

「力麗觀光」每日中午12點搶購限量福袋」，展場獨賣3300元起，福袋內含聯合住宿券1張、不銹鋼保溫瓶、帆布飲料杯袋，限量20份，每日隨機再送5張住宿券，好康加碼雙重送。

【精彩活動目不暇給 異國歌舞表演一秒到國外】

ITF大會舞台精彩節目每日不停歇，今日下午2點有吉祥物大遊行與見面會，集結日本山陰山陽「島根貓」、静岡縣「富士岡仔」、關東「千葉君」、近鐵集團「阿倍野熊」及愛媛縣「蜜柑狗狗」等多隻遠道而來的吉祥物，參展民眾可把握機會合影留念。

今天大會舞台有搭JR玩西日本及北海道教學攻略，以及日本航空「精彩呈縣，一道暢遊」講座，放送最新日本旅遊情報及日航期間限定優；還有聖克里斯多福及尼維斯、帛琉及貝里斯帶來傳統歌舞樂器表演，讓民眾秒入熱情洋溢的海島世界。