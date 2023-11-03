今年長榮航的展區有別以往，與長榮航直營旅行社長汎假期共同承租20個攤位，方形配置的展區呈現更顯氣勢，搶眼的4公尺高巨型的發動機模型搭配3D投影，以聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼。此外，現場除了動態旋轉展示波音787皇璽桂冠艙座椅，還設置經濟艙座椅供民眾體驗，並以模擬機窗搭配窗外動態投影風景，讓民眾彷彿在機艙內拍照。

同時，為配合雙11優惠，即日起至11月11日，精選商品任買一件現折1,111元，且於12月31日前下單預購免稅商品就有機會抽中台北-歐美航線不限航點豪華經濟艙雙人來回機票以及台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票的大獎。

除了台北國際旅展外，長榮航空也於官網上推出線上旅展，即日起至11月26日止，祭出最低72折起機票價格及會員專屬優惠，再推出東南亞、東北亞、歐美及全球機票「飛到飽」抽獎活動。

華航ITF線上旅展再加碼超值優惠航點回饋旅客，台北-香港只要TWD 4,088元起（未稅），台北-新加坡、清邁、沖繩航線TWD 5,820元起（未稅），台北-峇里島TWD 9,700元起（未稅）。全航線優惠價還包含台北-峴港來回TWD 5,950元起（未稅）、台北-檳城TWD7,482 元起（未稅）等；華航歐洲六大航點全面直飛不中停，其中獨家航線台北-布拉格TWD26,100元起（未稅），美洲、大洋洲也都推出優惠促銷價。

此外，旅展期間華航網站推出限定減價折扣，除特定艙等外，凡輸入指定折扣碼「2023ITF」即可享北美、歐洲來回減價TWD1,000元，亞洲、大洋洲來回減價TWD500元優惠；展場除有精美各項禮品，還有天天抽機票，每人有機會抱走區域線來回機票。