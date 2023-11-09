前台北市長柯文哲任內推動「無圍牆博物館」計畫，無編列專門預算及人力推動，加上計畫範圍過於廣泛難以聚焦，在蔣萬安上任後確定轉型。藍綠議員批評，無圍牆博物館窒礙難行，正式宣告柯文哲政策失敗，要求蔣市府務必採納地方創生、文史團體意見，重新擬定各地區發展方向。

「無圍牆博物館」鎖定北投溫泉、大稻埕、萬華艋舺、城北廊帶、城南台大、士林北藝、南港北流和信義松菸，整合在地特色地點並結合周遭生活圈，展現當地人文風貌。

計畫由文化局建立溝通管道，每年辦理地方說明會或走讀活動了解地方需求，改善各地工程、場館、活動問題，但局長蔡詩萍坦言，市府已有「與市長有約」、「市容會報」統合地方意見，此計畫只是重覆列管改善工程，讓文化局難以跟其他局處橫向協作，且無編列專門預算、人力，導致承諾很多、產出很少，故規畫無圍牆博物館退場、轉型，新計畫名稱會儘速確定。

蔡詩萍指出，未來以府級高度整合、推廣台北8區塊特色，再投入觀傳局、產發局等局處資源，以萬華為例，邀請藝術家進駐，結合茶室特色、資深藝人歌唱表演，打造「老人休閒文化區」，但仍要與地方團體、各局處討論更具體方案。

民進黨台北市議員陳賢蔚痛批，北投地方團體早在推動與無圍牆博物館類似的「北投生活環境博物園區」，而且士林主推的北藝是新建築，硬要冠上無圍牆博物館名義行銷，毫無歷史深度，柯文哲的無圍牆博物館空有軀體、沒有靈魂，當然失敗告終。

陳賢蔚建議，文化局開會了解地方文史團體、商圈及聚落意見，討論未來該如何行銷各地，市府也要提出更具體的跨部會行銷方案。

國民黨台北市議員陳重文也直言，無圍牆博物館宣告失敗，主因是框列範圍過廣，文化局窒礙難行，現在改為推廣8區塊特色他非常支持，但應先由文化局找出地方特色，再結合觀傳局行銷，像是北投穀倉、不動明王石窟等處都值得推廣，讓北投更有特色。