金門館每日推出「消費滿額好禮2重送」，加上舞台區各項活動炒熱氣氛，觀展人潮絡繹不絕。（圖／金門縣政府提供）

「ITF台北國際旅展」今（3）日起一連4天在台北南港展覽館盛大登場，首日便吸引爆滿的民眾前往「撿好康」。金門縣政府為推廣「老兵召集令」、秋冬賞鸕鶿及藍色公路遊程等活動亦大陣仗前往參展設攤，金門館以「金東電影院」為背景，精心設計的攤位瞬間成為全場矚目焦點。縣府觀光處指出，現場除每日舉辦4場次舞台送好禮外，還有離島專屬的超值遊程及金門特產等好康禮物可選購，歡迎台北民眾與金門老兵踴躍來報到！

觀光處表示，為宣傳「金門老兵召集令」活動，金門館特別把電影「軍中樂園」裡最夯的拍照打卡熱點「金東電影院＆陽翟老街」搬到活動會場，加上金門各國軍部隊的隊徽標誌，以及於旅展期間邀請到穿著草綠服的正港金門老兵志工協助活動宣傳，盛情迎接老兵返金，重溫軍旅回憶。

金門館也特別在今天開幕活動上，加碼送機票（金門台灣來回機票一組），並在旅展現場還有宣傳烈嶼鄉芋頭季、金湖鎮喊泉及金門馬拉松等多元精彩活動；另外，冬季限定景緻候鳥「鸕鶿」整齊飛舞的震撼景象，以及無敵海景藍色公路遊程，無不精彩好玩！獲得機票的王先生表示，雖然剛從金門旅遊回來，但很想再去一趟，很幸運可以獲得機票，這次要帶家人重回英雄島旅遊。

觀光處說明，金門館在旅展期間，每日均推出「消費滿額好禮2重送」，消費滿千元即可現場抽獎一次，還可獲摸彩券一張參加抽機票活動（摸彩券依消費金額累計計算），買越多中獎機會越大；加上舞台區各項活動炒熱氣氛，觀展人潮絡繹不絕。

金門旅行業者也推出優惠行程涵蓋團體及自由行客製化行程、小三通交通套票券多元旅遊商品等超值旅展價，買氣熱絡，預定11月6日下午5時於臉書「樂遊金門」粉絲頁公告中獎名單。另外，現場還有打卡送濃濃金門味風獅爺特色圓扇，象徵著風獅爺帶來的微風，及打卡就會送特色的金門老兵專屬紀念品，數量有限，送完為止。

金門館邀請到穿著草綠服的正港金門老兵志工協助活動宣傳，盛情迎接老兵返金，重溫軍旅回憶。（圖／金門縣政府提供）

金門館每日推出「消費滿額好禮2重送」，加上舞台區各項活動炒熱氣氛，成旅展現場矚目焦點。（圖／金門縣政府提供）

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信強調說，為刺激買氣，金門旅行業者特別組成PAK，推出「金門老兵召集令」及「秋冬遊金門」自由行3天2夜「機＋酒」每人5,288元起旅展價（平日價，需兩人同行），詳情可洽082-312976。

金門旅遊業、特產業及藍色公路等業者也前往參展，接連推出好康優惠，人潮絡繹不絕。（圖／金門縣政府提供）

據了解，此次金門地區前往參展的廠商還包括旅行社業者淘寶國際旅行社、華府旅行社、金廈旅行社、金環球旅行社；特產業則有一來順貢糖、天根草典一條根實業社、金牪牛肉乾、金永利鋼刀、金門縣陶瓷廠及一來順麵線參加；旅宿業有金湖飯店、金門縣旅館商業同業公會及金門縣民宿旅遊發展協會；金門藍色公路業者平尚國際、金湖鎮公所、烈嶼鄉公所及金門酒廠等也一同參展，想搶好康的民眾請把握這難得機會。