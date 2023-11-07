2023ITF台北國際旅展昨(6)日歡樂閉幕，人氣和買氣都超越預期，主辦單位台灣觀光協會統計，最後一天逛展人次為7萬5917人次，4天展期累計共34萬4475 人次，較去年成長76.3％，已達2019年的9成。多家飯店集團每日銷售業績破千萬，也有多家旅行社4天累積業績破億元，不少業者表示買氣恢復，甚至超越2019年疫前水準，紛紛提前向主辦單位主動洽詢明年擴大展攤。

日本環球影城超夯跨年派)對，可樂旅遊全台搶先開賣，限量2團。(日本環球影城© Nintendo提供)

【可樂旅遊旅展業績破億 獨家環球影城包場夯賣】

可樂旅遊4天展期現場銷售業績破億元，已恢復2019年同展水準。展期銷售排行榜分別為日本、歐洲、韓國、越南、基隆母港出發郵輪與泰國，其中春節限定、台灣市場獨家安排的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」，入住日本環球影城正門的官方飯店，走路1分鐘即可抵達園區，受到旅客喜愛，買氣熱絡。

與去年相比，易飛網含線上及實體總業績成長逾3倍，旅客詢問多以過年寒假及冬季行程為大宗，韓國滑雪行程詢問度高。(易飛網提供)

【易飛網業績較去年增3倍 五連休免請假近完售】

易飛網本次ITF旅展買氣明顯回溫，與去年相比，含線上及實體總業績成長逾3倍，旅客詢問多以過年寒假及冬季行程為大宗。其中以高CP值的日本自由行為銷售主力，價格實惠、飯店地理位置配合交通優勢成為旅客首選，佔整體營收約4成；其次為東北亞及東南亞團體行程，購買排名為日本佐賀、北海道、韓國戲雪及越南峴港行程，佔整體營收約3成。

易飛網補充明年過年行程目前已銷售約6成，其中「五連休、免請假」的精華出發日期僅剩零星散位，冬季主題系列行程已銷售達6成以上。明年3、4月的日韓賞櫻行程已有不少旅人詢問。

ITF作為台灣最具代表性的國際旅展，展期間熱絡的買氣也反映了最新的旅遊消費趨勢。綜合多家旅行社的銷售趨勢可見，日、韓、東南亞旅遊產品為市場銷售主力，而寒假、過年等長假逼近，歐美澳紐等長行程也是熱門選項。

老爺酒店集團於台北國際旅4天展場累計業績超過8400萬元，連4年蟬聯台北國際旅展銷售冠軍。(老爺酒店集團提供)

【老爺酒店估業績破2億 連4年蟬聯旅展銷量冠軍】

另外，在飯店方面，老爺酒店集團於台北國際旅展憑藉經典商品「3200元聯合住宿券」、「1980元聯合餐飲券」及知本老爺「6999元雙人一泊二食住宿券」3款熱銷主打，於4天實體旅展累計業績超過8400萬元，連續4年蟬聯台北國際旅展銷售冠軍。業者分析主因是聯合住宿券適用全台10家老爺，且效期長達一年半，以及知本老爺獨家商品皆推出買10送1優惠，有感優惠讓消費者揪團搶購，據觀察，買者多半為公司行號或旅行同業趁年底最後一波折扣，為尾牙春酒或犒賞員工超前部署。老爺酒店集團線上旅展自11月1日開賣至今，已突破億元，線上將持續銷售至今(7)日，最終業績估計將再次突破2億元(現場8400萬、線上1.2億)。

凱撒飯店連鎖旅展4天現場業績為3900萬，旅展累積銷售破萬張的聯合餐券，佔整體業績20％，表現亮眼。(凱撒飯店連鎖提供)

【飯店聯合餐券熱銷逾萬張 業績較去年同期增3成】

凱撒飯店連鎖旅展4天現場業績為3900萬，除了首日開賣突破1300萬業績，第3日再次出現百萬刷手，狂掃聯合餐券刷下175萬元，大量購券多為公司福委會，提前為尾牙抽獎做準備。旅展累積銷售破萬張聯合餐券，佔整體業績20％。此外，線上旅展業績已累積2500萬，實體加線上業績總計6400萬，相較去年同期成長30％。